Policial aposentado prende homem que matou idoso por dívida de futebol no DF

DD Darcianne Diogo

(crédito: Mariane Silva/Esp. CB/D.A Press)

Um idoso de 61 anos morreu, neste domingo (25/4), após ser esfaqueado por um homem de 37 anos, na Vila Vicentina, em Planaltina. O autor foi preso em flagrante por um policial civil aposentado que passava pelo local no momento do crime.

Segundo as investigações conduzidas pela 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), o homicídio teria sido motivado por uma dívida de R$ 100 de uma aposta relativa a um jogo de futebol. A vítima chegou a ser socorrida com vida e foi encaminhada ao Hospital Regional de Planaltina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



No momento do crime, por volta das 17h, um policial civil aposentado passava pelo local quando viu a cena, perseguiu, abordou e prendeu o autor do homicídio. Uma viatura policial compareceu ao local e encaminhou o homem à 16ª DP, onde foi autuado por homicídio. Segundo a PCDF, os quatro assassinatos que ocorreram na área de Planaltina, coordenada pela respectiva unidade policial, foram solucionados com prisões em flagrante, afastando a impunidade de crimes graves e inibindo novos casos.