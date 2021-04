LP Larissa Passos

Segundo o Inmet, a previsão do tempo para esta segunda-feira (26/4) é de pancadas de no DF a partir da tarde.

Com os termômetros marcando 16ºC, a segunda-feira (26/4) começou com o céu encoberto de nuvens no Distrito Federal. Ao longo do dia, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê uma tarde quente de até 30ºC com pancadas de chuva. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 30% e 95%.

De acordo com o meteorologista Cleber Souza, as chuvas devem acontecer no DF até terça-feira (27/4), devido à presença de uma massa de ar que está atuando na região Sul e deve avançar no Centro-Oeste nesta quarta-feira (28/4). “Essa massa de ar trará madrugadas e noites mais frias no Distrito Federal. O frio começa a chegar na estação do outono”, explica.

Segundo o especialista, a massa de ar frio quando chega ao continente acaba perdendo intensidade e pode alterar a temperatura. No mês de abril é esperado que chova 133,4 milímetros em Brasília e choveu apenas 80 milímetros, o que representa 60% do previsto.

Cléber Souza afirma ainda, que Brazlândia foi a cidade administrativa do Distrito Federal em que mais choveu durante o mês de abril, superando a expectativa de precipitação com 136 milímetros.