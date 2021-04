DF registra chuvas em áreas isoladas no fim da tarde deste domingo

LP Luana Patriolino

(crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

A chuva no fim da tarde deste domingo (25/4) pegou muitos brasilienses de surpresa. A virada do tempo foi verificada apenas na região central do Distrito Federal. Segundo o meteorologista Heráclio Alves, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as nuvens eram esperadas pelos especialistas. “No período da tarde, a nebulosidade aumentou por causa do calor e a umidade mais alta, isso causou esta instabilidade. Havia previsão de pancadas de chuva no final da tarde e começo da noite. Ficou bem concentrado na região central do DF”, explica.

O especialista afirma que as chuvas ainda são comuns para esta época do ano. “Outono é uma estação de transição entre o verão e o inverno. O verão tem a característica de chuvas mais rápidas, temperaturas mais altas. E, no inverno, temperaturas mais secas e mais amenas”, diz.

De acordo com o meteorologista, pode chover até quinta-feira desta semana. “De amanhã até quinta ainda tem essa condição de pancada de chuva. Principalmente no período da tarde para a noite, quando aquece mais”, reitera.

O analista de sistemas Hudson Fernandes, 36 anos, levou um susto quando saía de casa, no Cruzeiro, rumo a Sobradinho e encontrou as ruas alagadas. “A chuva me pegou de surpresa. Não esperava chuva e frio nessa época do ano”, conta. “Em Sobradinho, já não estava mais chovendo, mas vi muitas nuvens se formando na região”, diz.

Domingo de sol

O domingo amanheceu sob sol forte no Distrito Federal. Com poucas nuvens no céu, a temperatura subiu ao longo do dia, e os termômetros marcaram até 28°C.

Mesmo com a baixa umidade, com taxas oscilando entre 90% a 35%, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) era de chuvas isoladas no início da noite. A análise para a próxima semana é de tempo mais abafado a partir desta segunda-feira (26/4), com céu encoberto e chance de chuvisco.