Movimento é tranquilo na vacinação de idosos no Parque da Cidade

LP Larissa Passos

Cerca de 30 carros aguardavam na fila para a vacinação - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Idosos de 62 e 63 anos que foram garantir a primeira dose contra a covid-19 não enfrentaram filas no ponto de vacinação do Parque da Cidade, na manhã desta segunda-feira (26/4). A reportagem do Correio contabilizou cerca de 30 carros à espera do imunizante. A vacinação para a faixa etária entre 62 e 63 anos teve início no sábado (24/4).



O motorista de aplicativo Francisco Cruz, 63 anos, morador do Jardins do Mangueiral, conta que, após se vacinar, tem mais esperança que as coisas deem certo. “É mais um ânimo que vem no meio dessa situação tão difícil”, afirma.

Francisco conta que não estava ansioso para receber a vacinação, mas está agradecido de ter chegado sua vez. Para ele, a situação da pandemia só vai melhorar quando não houver mais indício da doença no país. “Enquanto não acabar, eu acho que não muda muita coisa. A gente espera que a vacina seja uma segurança a mais”, relata o motorista de aplicativo.

Apesar do alívio em receber o imunizante contra a doença, Francisco revela que já perdeu oito amigos neste ano para a covid-19. “Não tem idade certa, quando vem acho que a idade não faz muita diferença. Principalmente a gente, que tem família, tem que continuar se cuidando”, alega.

Ampliação

O governo do DF espera receber um novo tipo de imunizante ainda nesta semana. Fontes da Secretaria de Saúde ouvidas afirmam que o Ministério da Saúde indicou que deve entregar uma remessa da vacina Pfizer/BioNTech na próxima quinta-feira (29/4).

Diante disso, apenas com a entrega semanal das vacinas CoronaVac e AstraZeneca, fontes da pasta dizem que estão otimistas com a possibilidade de a imunização ser ampliada para pessoas com 60 e 61 anos, última faixa etária de idosos, segundo o Plano Nacional de Imunização.