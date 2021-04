Covid-19: vacinação para 62 e 63 anos começa neste sábado no DF

LP Luana Patriolino

(crédito: LUIS TAJES )

A vacinação de pessoas com 63 e 62 anos contra a covid-19 começa neste sábado (24/4) no Distrito Federal. A ampliação foi confirmada após o Ministério da Saúde anunciar a entrega de mais 46,5 mil doses da vacina da AstraZeneca/Fiocruz e da Coronavac.

Ontem (21/4), Ibaneis disse que esperava o envio de 80 mil doses, mas ressaltou que a previsão ainda carecia de confirmação do órgão federal. O anúncio foi feito durante a missa celebrada na Catedral de Brasília em comemoração ao aniversário de 61 anos da capital do país. Agora, a expectativa do chefe do Executivo é receber doses suficientes para ampliar a vacinação também para os professores.



Confira os pontos de vacinação no Distrito Federal:



O horário de vacinação nas UBSs é de 8h às 17h e nos drive-thrus de 9h às 17h durante a semana.





UBS 2 Asa Norte: EQN 114/115, Área Especial



UBS 1 Asa Sul: SGAS 612, Lotes 38/39, L2 Sul

UBS 2 Cruzeiro: Setor Escolar, lote 4, Cruzeiro Velho

UBS 1 Lago Norte: SHIN, QI 3, Área Especial

Policlínica Lago Sul: Setor de Habitações Individuais Sul, QI 21

UBS 1 Candangolândia: EQR 5/7, Área Especial 1

UBS 1 Guará: QE 6, Lote C, Área Especial S/N, Guará 1

UBS 2 Guará: QE 23, Lote C, Área Especial S/N, Guará 2

UBS 3 Guará: QE 38, Área Especial S/N, Guará 2

UBS 4 Guará: QELC, EQ , Conjunto Lucio Costa

UBS 2 Estrutural: Quadra 18, Área Especial (Antigo Prédio TRE)

UBS 1 Núcleo Bandeirante: 3ª Avenida, Área Especial nº 3

UBS 1 Riacho Fundo 1: QN 9, Área Especial 11

UBS 1 Riacho Fundo 2: QC 6, Conjunto 16, Área Especial, Lote 1

UBS 2 Riacho Fundo 2: QC 1, Conjunto 10, Lote 1, Riacho Fundo 2

UBS 1 Brazlândia: EQ 6/8, Lote 3, Setor Norte

UBS 3 Ceilândia: QNM 15, Bloco C3, Ceilândia Sul

UBS 5 Ceilândia: QNM 16, Módulo F, Ceilândia Norte

UBS 7 Ceilândia: EQNO 10, AE D/E, Setor O

UBS 16 Ceilândia: SHSN, Trecho 1, Etapa 1 Qd 500, AE 2

UBS 17 Ceilândia: QNP 16/20, Setor P Sul

UBS 1 Gama: Entrequadra 6/12, Área

UBS 3 Gama: E/Q 3-5, Área Especial, Setor Leste

UBS 5 Gama: Área Especial, Lote 38, Setor Central, Lado Leste

UBS 2 Santa Maria: EQ 217/317, Área Especial, Lote E

Assembleia de Deus (Santa Maria): QR 207/307, Conjunto T, Área Especial

Jardim Botânico (Centro de Práticas): DF-463, Avenida do Cerrado, Jardins Mangueiral

Praça dos Direitos (Itapoã): Quadra 203, Itapoã

Praça dos Direitos (Ceilândia): St. N QNN 13 - Ceilândia

Ginásio São Bartolomeu: Quadra 2, Conjunto 3, Lote 4, São Sebastião

Quadra Coberta do Paranoá: Praça Central S/N, Lt 1 (Ao lado da Administração Regional)

Casa da Vivência: NS01, Área Especial 9, SRL Planaltina

UBS 5 de Planaltina: Quadra 12 D, Conjunto A, Área Especial

UBS 1 Sobradinho 1: Quadra 14, Área Especial 22/23

UBS 2 Sobradinho 2: DF-420, St de Mansões (próximo a UPA de Sobradinho)

UBS 3 Recanto das Emas: QD 104/105, Área Especial

UBS 2 Samambaia: QS 611, AE 2

UBS 7 de Samambaia: Quadra 302, Conjunto 5, Lote 1, Samambaia Sul

Adm Regional de Samambaia: Centro Urbano - Samambaia Sul

UBS 1 Taguatinga: QNG, AE 18/19

UBS 5 Taguatinga: Setor D Sul, AE 23

Gama Estacionamento Bezerrão: Setor Central Gama

UBS 7 de Santa Maria: Av. Brigadeiro Pinto de Moura, S/N, Santos Dumont

Espaço Céu das Artes: Quadra 113, Área Especial 1, Recanto das Emas





Fim de semana

O horário de funcionamento será de 9h às 17h em todos os locais. Confira: