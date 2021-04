Capotamento de veículos na DF 345 deixa quatro crianças feridas

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PRF-DF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeua duas ocorrências de capotamento entre a noite deste domingo (25/4) e a manhã desta segunda-feira (26/4). O primeiro acidente ocorreu às 18h47 de domingo, na DF 345, próximo ao condomínio Arapoangas Planaltina.

Segundo o CBMDF, dois veículos de passeio colidiram e capotaram, deixando alguns passageiros feridos. Dentre eles, quatro crianças, de 4, 5, 12 e 14 anos, foram encontradas com ferimentos e encaminhadas ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS), todas conscientes, orientadas e estáveis.

Além das crianças, o motorista de 56 anos do Fiat Palio de cor cinza foi transportado sem ferimentos, consciente e orientado para avaliação médica ao Hospital Regional de Planaltina (HRP). No outro veículo, um VW Fox, de cor prata, o condutor de 31 anos também não se feriu.

Além deles, um homem de 36 anos, que estava com corte na face e agitado, foi transportado ao Hospital de Base (HBB). O CBMDF resgatou ainda uma mulher de 46 anos, com cortes na face e dores no tórax, que foi transportada ao Hospital Regional de Planaltina. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Capotagem na BR 020

Às 6h, desta segunda, um caminhão que carregava cimento capotou no km 61 da BR 020, cerca de 10 km antes da divisa com Vila Boa. Às 8h a via foi liberada pela Polícia Rodoviária Federal do DF (PRF-DF). Apesar das duas horas de congestionamento, a corporação ressaltou que a fila de carros não foi relevante para a paralisação do trânsito, uma vez que continuou funcionando. Não há informações sobre feridos.