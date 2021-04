Briga de torcidas em bar de Vicente Pires termina com três presos

PM Pedro Marra

O bar ficou bastante depredado após a briga entre as torcidas - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma briga entre torcidas do Gama e Brasiliense em uma distribuidora de bebidas de Vicente Pires terminou com a prisão de três homens no domingo (25/4). Policiais militares do Grupo Tático Operacional GTOP 37 e GTOP 22 prenderam os acusados, às 20h, na Rua 12 da região.

A confusão ocorreu após o término do clássico entre as duas equipes, com vitória de 3x0 para o Jacaré, no Estádio Defelê, na Vila Planalto. Depois de o estabelecimento ficar bastante depredado, a equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) pegou as características do carro de fuga de um dos grupos e decidiu ir à sede da torcida organizada do Brasiliense, a Facção, para aguardar os envolvidos na briga.

Em seguida, os militares visualizaram o veículo e prenderam os suspeitos em flagrante. Dentro do carro, foram localizados dois porretes usados na confusão e os homens foram reconhecidos com ajuda das imagens da câmera de segurança do estabelecimento.

Veja abaixo o vídeo do momento da briga:

Os envolvidos e a vítima foram levados à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro). O condutor do veículo teve seu carro conduzido ao depósito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) por se recusar a fazer o teste do bafômetro.