Polícia Civil do DF prende homem que esfaqueou vítima por R$ 7

DD Darcianne Diogo

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Um rapaz, 34 anos, acabou preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), no início da tarde desta segunda-feira (26/4), por tentar matar um homem de 45 anos por causa de uma dívida de R$ 7. O crime ocorreu em 26 de março, no Sol Nascente, mas policiais da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o autor hoje.

O delegado-adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva, explica que o autor estava chegando em casa quando foi abordado pela vítima, que o questionou sobre o pagamento de R$ 7 referente a uma dívida. “Em função disso, o suspeito respondeu que iria pagar o dinheiro, entrou em casa e pegou uma faca”, disse.

Com a faca em mãos, o homem esfaqueou a vítima enquanto ela brincava com os cachorros. Os golpes atingiram o pulmão do rapaz, que precisou ser encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e ficou internado por alguns dias. O autor, que tem passagem por outro crime de tentativa de homicídio, foi preso nesta segunda-feira (26/4) e encaminhado à carceragem da PCDF.