Terracap disponibiliza 80 terrenos para venda com entradas de R$ 3 mil

AD Alice Dias*

O edital traz oportunidades para pequenos e grandes investidores - (crédito: HMENON OLIVEIRA)

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) está com edital de licitação aberto para cidadãos que desejam uma oportunidade para aproveitar o mercado imobiliário. Um total de 80 imóveis está disponível para venda em 13 Regiões Administrativas (RAs) do DF.

Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode participar do processo licenciatório. No entanto, é importante estar atento às datas. A caução é até dia 10 de maio e a licitação, em 11 de maio. As condições de pagamento são: 5% de caução, entrada (com abatimento da caução) e o restante pode ser pago em até 180 meses, dependendo do imóvel.



O edital também traz oportunidades para pequenos e grandes investidores. Em Samambaia, assim como em outras RAs, há lotes disponíveis no Centro Urbano e terrenos que permitem o uso misto, com potencial construtivo e de valorização do imóvel. São 37 opções à venda que permitem essa utilização.

Para participar da licitação é necessário ler atentamente o edital no site da Terracap, escolher o imóvel, preencher a proposta de compra e recolher a caução (que é 5% do valor do lote). Para os licitantes classificados, é necessário enviar os documentos pela plataforma on-line ou pelo endereço eletrônico.



Informações Terracap.