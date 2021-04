Recuperado da covid-19, PM morre após 28 dias internado em hospital do DF

AI Ana Isabel Mansur

Durante o período de quase um mês em que ficou no hospital, Candido Carlos passou duas semanas intubado - (crédito: Arquivo pessoal)

O policial militar do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) Candido Carlos Beserra Júnior morreu, nesse domingo (25/4), aos 46 anos, após passar duas semanas intubado com covid-19. Ele estava internado no Hospital Maria Auxiliadora, no Gama, havia 28 dias e era considerado paciente recuperado da doença. No entanto, morreu devido a complicações do quadro.

Há 23 anos na Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Candido Carlos atuava como segundo sargento da elite da corporação. Morador do Gama e nascido em Brasília, ele trabalhava no 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O enterro será nesta terça-feira (27/4), às 15h, no Cemitério do Gama.

Uma prima do militar que preferiu não se identificar contou que Candido Carlos foi bem assistido pela equipe do hospital. Ele se recuperou da covid-19 mas, devido à quantidade de dias intubado, o organismo do PM não resistiu. "Ele era uma pessoa saudável, sem comorbidades. É tudo muito difícil, e a situação dos policiais é muito crítica", lamentou.

Segundo a PMDF, nos últimos 10 dias, seis policiais militares da ativa morreram por causa da covid-19. "Só o distanciamento pode evitar isso. É primordial. Não adianta ficar abrindo e fechando o comércio enquanto as pessoas não se conscientizarem de que é uma doença coletiva. Você pode morrer por uma irresponsabilidade do outro", alertou a prima de Candido Carlos.

No atestado de óbito, a morte foi atribuída a coagulação intravascular disseminada — quando há formação de coágulos nos vasos sanguíneos —, choque séptico com foco pulmonar, pneumonia viral e covid-19 tratada.

Os colegas da PMDF homenagearam Candido Carlos com mensagens nas redes sociais: "Hoje, a polícia perde um cara padrão, que sempre honrou a farda. E nós perdemos um grande amigo. Exemplo de ser humano. O céu acaba de ganhar mais um anjo. Descanse em paz, irmão", escreveu um deles. Candido Carlos deixa mulher, além de dois filhos, de 20 e 12 anos. O corpo sairá do 9ª BPM às 12h45.