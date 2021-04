Mãe e filho ficam sob mira de revólver durante assalto no Sol Nascente

DD Darcianne Diogo

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Uma mulher de 30 anos e o filho dela, cuja idade não foi divulgada, ficaram mantidos sob a mira de um revólver durante um assalto na Chácara 84 do Setor Habitacional Sol Nascente, na madrugada de segunda-feira (26/4). Na ação, os quatro criminosos conseguiram levar itens como geladeira, fogão, um telefone celular e vidros de perfume das vítimas.

Depois de os assaltantes deixarem a casa, a mulher conseguiu deixar pedir ajuda. Um dos autores foi preso em flagrante por agentes da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) na tarde do crime. As investigações mostram que ele é suspeito de integrar um grupo especializado em roubos a residência.

Um dos acusados teria invadido o imóvel das vítimas pelo telhado, acompanhado por um adolescente. "O primeiro recolheu os objetos da vítima com o menor de idade. Havia, também, um homem não identificado, e um quarto indivíduo manteve as vítimas trancada em um dos cômodos mediante ameaça e com uso de arma de fogo", detalhou o delegado-adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva.

O adolescente foi reconhecido pela vítima por meio de uma fotografia, na delegacia. Já o primeiro acusado acabou preso pelos crimes de roubo, uso de arma de fogo e corrupção de menores. As investigações continuam para identificação de outros envolvidos no assalto.