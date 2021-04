LP Larissa Passos

Brasilienses enfrentam calor de até 27ºC e possibilidade de chuva nesta terça (27/4) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

No Distrito Federal, a manhã desta terça-feira (27/4) começou fria e com o céu encoberto de nuvens, com os termômetros marcando 16ºC. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima deverá atingir 27ºC no período da tarde. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 40%.

Apesar do clima quente na capital federal, o meteorologista Cleber Souza afirma que há possibilidade de chuvas em áreas isoladas entre hoje e amanhã (28/4). “Tem uma frente fria que está influenciando o aumento da umidade sobre a região do Centro-Oeste e, então, a condição de chuva se mantém até quarta-feira (27/4)”, explica.

Além da influência de uma frente fria no DF, o especialista acrescenta que esse fenômeno vem acompanhado de uma massa de ar fria que irá alterar as temperaturas no decorrer desta semana. “Essa massa de ar fria vai trazer quedas nas temperaturas até o final da semana. Ela vem do Sul do país e passa pelo litoral do Sudoeste do Brasil”, destaca. Segundo Cleber, a massa aumenta a nebulosidade e em seguida, altera a temperatura, além de ser mais “sentida no Outono”.

No mês de abril é esperado que chova 133,4 milímetros em Brasília e choveu apenas 87,4 milímetros, o que representa 65% do previsto.