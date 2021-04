Jovem assassinada em Sobradinho é enterrada nesta terça-feira (27)

LP Larissa Passos

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Amigos e familiares se despediram, nesta terça-feira (27/4), de Thatiele Cruz, 25 anos, morta a tiros enquanto esperava uma carona, após visitar os filhos e a família, em Sobradinho II, na manhã do último sábado (24/4). A jovem foi sepultada ao lado da primogênita, morta aos quatro meses de vida, depois de sofrer um engasgo. O autor do crime continua foragido.

Para conseguir fazer o velório de Thatiele, a família organizou uma vaquinha para pagar as despesas do funeral. O enterro no Cemitério Campo da Esperança, em Sobradinho II, contou com a participação de cerca de 40 pessoas.

Pai da Tatiele, Cícero Ferreira Paz, 56 anos, fala sobre o sentimento de enterrar a filha. “A perda de um filho é uma péssima notícia. É muito triste, porque você pegar uma filha em uma situação tão difícil que nós estamos passando. Uma filha, mãe de quatro crianças que deixou pra gente cuidar, está sendo difícil”, desabafa o cabeleireiro.

Cícero diz ainda, que a jovem era uma pessoa tranquila e foi pai e mãe de três filhas. “A lembrança que eu tenho dela é que desde que ela nasceu eu cuidei dela direitinho e me sinto um pai exemplar”, relata o pai.

Ameaças

Na última sexta-feira (23/4), Thatiele foi ao Coer Park, em Sobradinho II, para visitar os filhos, e passou a noite na casa da família. No dia seguinte, pela manhã, foi à esquina da rua de cima para pegar uma carona de carro e ir embora. Contudo, foi morta com quatro tiros que atingiram a cabeça e o ombro dela.

Antes de ser assassinada a tiros, a vítima sofreu um atentado na semana passada. As revelações foram feitas ao Correio por familiares da jovem, que incluíam ainda uma rotina de ameaças sofridas por ela durante quase um ano.

A rotina de terror começou quando Thatiele testemunhou uma tentativa de homicídio, em junho do ano passado. No momento, a jovem chegou a ser presa preventivamente, por 30 dias, período em que os investigadores apuraram se ela estava envolvida no crime. "Ela se recusou a revelar à polícia quem foi o autor e foi libertada porque não tinha prova da participação dela. Mesmo sem contar quem foi o agressor, ela estava na mira de bandidos", relata a fonte.

A reportagem apurou que, em 2020, Thatiele pediu à irmã que criasse os quatro filhos dela, de 6, 5,3 e 1 ano. Ela vinha sofrendo ameaças e informou que moraria na casa de amigos para não colocá-los em risco, mas nunca detalhou qual seria a ameaça. Desde então, ela visitava esporadicamente as crianças. A 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) apura o caso.