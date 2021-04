JM Jéssica Moura

Ibaneis Rocha: "estamos entregando àqueles que mereceram um auxílio merecido" -

O governador Ibaneis Rocha (MDB) sancionou o projeto de lei que autoriza o pagamento de auxílio emergencial a taxistas e motoristas de transporte escolar no Distrito Federal. Em evento nesta terça-feira (27/4), o governador ressaltou que "esse auxílio emergencial pode ser pouco, mas chega em boa hora para as famílias". Os beneficiários vão receber três parcelas de R$ 600.

"R$ 1.800 pode não ser muito para muitas pessoas, mas para quem está nas ruas trabalhando, sabemos o significado disso. Tenho certeza que hoje eu e a Câmara legislativa estamos entregando àqueles que mereceram um auxílio merecido", disse Ibaneis.

O governador vetou um trecho do projeto de lei, o que impediu a inclusão dos motoristas de ônibus de turismo. "Vamos encaminhar o projeto do pessoal do turismo", ressaltou Ibaneis.

O auxílio emergencial para a categoria foi sancionado pela primeira vez em junho do ano passado, com o agravamento da crise sanitária que levou à redução das corridas e suspensão de aulas presenciais nas redes pública e privada de ensino. À época, a parcela aprovada foi de R$ 600.

Em dezembro do ano passado, a Câmara Legislativa (CLDF) havia promulgado a extensão do auxílio emergencial para os taxistas até janeiro deste ano, após derrubar o veto do próprio Ibaneis à exclusão da categoria da medida que previa o pagamento do benefício.