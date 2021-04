Prazo para negociar contas de luz atrasadas termina na sexta (30/4)

CB Correio Braziliense

A negociação das contas atrasadas pode trazer vantagens para quem deve - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Quem está com as contas de energia atrasadas há mais de seis meses tem até esta sexta-feira (30/4) para renegociar os débitos em condições mais vantajosas. Os consumidores que não procurarem a Neoenergia (antiga CEB) até o fim desse prazo podem ter o fornecimento de luz cortado.

O atendimento é realizado também pelos canais virtuais, tais como a Agência Virtual ou o aplicativo da companhia, e o telefone 116. Também há a opção presencial, na Administração Regional de Taguatinga, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. É possível ainda agendar um horário em alguma unidade do Na Hora.

A campanha de renegociação das dívidas foi batizada de Saldão 30%. Com os descontos, em algumas situações, a multa chega a ser zerada. Os pagamentos podem ser feitos por boleto (agência virtual) e parcelamento no cartão de crédito (aplicativo). Desde o início da campanha, mais de 21 mil faturas foram quitadas com desconto.