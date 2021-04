"Não consigo aceitar o que ele fez", diz irmã de mulher morta pelo marido

DD Darcianne Diogo

Karla Roberta Fernandes Pereira, 38 anos, fpi assassinada pelo companheiro - (crédito: Minervino Júnior/D.A Press)

Familiares e amigos se despediram, na tarde desta terça-feira (27/4), de Karla Roberta Fernandes Pereira, 38 anos, assassinada pelo companheiro, identificado como Adenor Pacheco de Oliveira, na madrugada de domingo (25/4). A vítima foi velada no Cemitério Campo da Esperança do Gama.

Em uma cerimônia, que começou às 14h30, cerca de 50 pessoas se reuniram na Capela 4 para dar o último adeus a Karla. Ao Correio, a irmã mais velha da mulher, Iara Fernandes, 45, contou que Karla era uma guerreira, alegre e extrovertida. "Uma vez ela me falou que, caso morresse, não queria ver ninguém chorando no enterro, mas, sim, todos sorrindo e dançando", relatou.

Para arcar com as despesas do velório de Karla, amigos e familiares montaram uma vaquinha. "Só tenho a agradecer a todos, porque tivemos muito apoio dos nossos colegas. Não teve uma pessoa que ficou sem ajudar", disse Iara.

Alegre, divertida e amiga. Assim os amigos definiam Karla. "Um ser humano incrível, sem maldade no coração. Que fazia de tudo para ajudar a todos, mesmo não tendo muito. O que ele (autor) fez com minha irmã foi algo terrível", finalizou a irmã, emocionada.

O caso



O corpo de Karla foi encontrado por um catador de latinhas, por volta das 7h de domingo, em um matagal de Santa Maria. A mulher vestia pijama e apresentava um ferimento de faca no pescoço.

Segundo informaram familiares, Karla e Adenor teriam comparecido a uma festa na noite de sábado (26/4) e, durante o evento, os dois teriam discutido. O homem procurou a 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) poucas horas depois do crime e confessou o feminícidio. Ele foi preso e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça durante audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (26/4).