CB Correio Braziliense

(crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)

Um catador de latinha encontrou o corpo de uma mulher próximo a Mansão Abraão, no setor Total Ville, em Santa Maria, às 7h deste domingo (25/4). A vítima é adulta e, até a mais recente atualização desta matéria, não havia sido identificada pois estava sem documentos. O caso é investigado pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria).

Informação preliminar dizia que ela estava nua. Porém, o delegado da unidade, Paulo Fortini informou que a vítima estava de pijama, com cortes no pescoço e outras lesões no corpo. "Pode ser feminicídio, mas não descartamos a possibilidade de homicídio", disse Fortini. Ainda segundo o delegado, a PCDF aguarda o resultado da perícia para avançar nas investigações.

É o segundo assassinato de mulher no DF este fim de semana. No sábado (24/4), Tatiely Cruz, 25 anos, foi morta a tiros em Sobradinho 2. Ela deixou quatro filhos de seis, cinco, três e um ano.

Antes de ser assassinada, a jovem sofreu um atentado na semana passada. As revelações feitas ao Correio por familiares da jovem, incluem ainda uma rotina de ameaças sofridas por ela durante quase um ano.