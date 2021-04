DD Darcianne Diogo

Celular chegou à delegacia pelos Correios - (crédito: PCDF/Divulgação)

O telefone tocou, o atendente viu o DDD de outro estado e esperava telemarketing, mas na verdade era da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O celular que o homem havia comprado sem saber a procedência viajou mais de 1.000km até chegar na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Ao saber que o produto era roubado, o rapaz enviou o aparelho, pelos Correios, até a 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro).



O celular foi furtado da bolsa de uma mulher, dentro de um supermercado no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em 4 de dezembro do ano passado. Durante as investigações, os policiais da 3ª DP conseguiram identificar a pessoa que estava com o aparelho e constataram que o homem residia na Cidade de Deus, no RJ.

Os investigadores, então, ligaram no número e o homem atendeu. Na ligação, o rapaz informou aos policiais que comprou o aparelho de pessoas conhecidas, que moravam em Brasília, os quais prometeram lhe entregar a nota fiscal. "Ao ser informado de que o celular era produto de furto, o homem encaminhou o aparelho, via Correios, até a delegacia. Hoje (terça-feira (27/4), o celular chegou até a unidade policial e foi restituído à vítima", disse o delegado-adjunto da 3ª DP, Douglas Fernandes.