PANDEMIA

Covid-19: mesmo elevada, média de mortes no DF é a menor em 34 dias Mediana de óbitos nesta terça (27/4) está em 46,4 — menor resultado desde 23/3. Número, no entanto, ainda é maior do que a média mais alta de mortes de 2020. Média de casos também está em queda e é o menor cálculo percebido desde 25/2. DF notificou 41 óbitos e 918 casos em 24 horas