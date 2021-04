Rapper Sandrox morre, aos 40 anos, de covid-19

(crédito: Ana Assunção)

Morreu, nesta terça - feira (27/4) o rapper Alessandro Oliveira, conhecido como Sandrox. O artista tinha acabado de completar 40 anos em março. Sua madrasta, Georgia W. Alô, carinhosamente apelidada de “boadrasta” por Sandrox, contou que os sintomas da covid-19 começaram a aparecer no início de abril. O cantor foi para o hospital sentindo uma leve falta de ar, mas os médicos disseram que não precisava de internação e o mandaram de volta para casa. Dois dias depois, Sandrox voltou ao Hospital do Guará e foi internado. O caso se agravou e ele foi transferido para o Hospital de Santa Maria, onde foi intubado.

Com falência pulmonar e renal, o rapper precisou ser submetido a hemodiálise. Porém, na madrugada de segunda (26/4) para terça-feira (27/4), ele teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Pai do músico, Markos Assunção lamenta a morte do filho. “O que me conforta nesse momento é saber que ele é muito querido e que fez muitos amigos na sua jornada [...] agora foi descansar da lida e sei que está em paz. Aqui só espalhou amor e bondade. E isso é o que fica em meu coração”, declara Markus.

Sandrox foi criador e principal letrista da banda 10zer04. Fundada nos anos 2000, teve grande influência na cena artística de Samambaia. Depois de sair em carreira solo, em 2018, ganhou destaque no rap candango após vencer o concurso Brasília Independente, da Rede Globo.

Além de músico, Sandrox era educador e um grande comunicador. Ele desenvolvia um trabalho de musicalização nas escolas públicas do DF e fazia rodas de conversa nas unidades de internação para combater comportamentos autodestrutivos, racistas e o abuso de drogas. Seu amigo e parceiro, o rapper X Câmbio Negro, fala que o artista “era um cara muito querido e companheiro, sempre positivo, fazia seu trabalho com maestria”.

Sandrox também era locutor voluntário na rádio comunitária de Samambaia, Ativa FM, onde apresentava, aos sábados, o programa Beatz Brasil. Lá, debatia e contava notícias sobre o cenário musical brasileiro, indo da nova mpb ao rap.

Georgia, além de madrasta, foi parceira musical. Ela conta que o conheceu quando Alessandro tinha 15 anos e teve a honra de trabalhar com ele. “Fiz uma participação na música O mundo gira, que foi campeã do concurso de música autoral Brasília Independente”, explica a compositora. Também participaram da música Castelo Beatz, Tom MC, Renato Araújo e Dj Firma.

O pai de Sandrox, Markus, conta que o artista ia lançar um novo projeto: "não tivemos tempo de ouvir as músicas novas juntos. Mas sei que estava trabalhando com esmero em seu próximo álbum”. Sandro era casado com a professora Ana Raquel e deixa uma filha, Yasmin, de 20 anos. O artista também tem um site, no qual estão disponíveis suas músicas, fotos e alguns textos.