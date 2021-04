É falso áudio com relato de assalto em residência na QI 5 do Lago Norte

PM Pedro Marra

Circula nas redes sociais um áudio falso com relato de uma mulher que diz ter sido vítima de assalto em casa, na QI 5 do Lago Norte. O envio da mensagem por aplicativos começou em 2017. No entanto, a Polícia Civil do Distrito Federal considera o registro como fake news.

Na gravação, uma mulher conta que ela e o marido tiveram a casa assaltada por dois homens, em 29 de março — mas não há especificação do ano em que o suposto crime teria ocorrido. Os criminosos, segundo ela, teriam se passado por técnicos de uma companhia telefônica. Eles haviam avisado no dia anterior que fariam a troca do conversor de tevê na manhã seguinte.

A suposta vítima relata que os assaltantes chegaram uniformizados às 8h, horário agendado com a cliente. "Como vieram em dois e o meu marido ficaria sozinho, preferi ficar um pouco mais (antes de sair para o trabalho). Depois que eles estavam dentro de casa, anunciaram o assalto. Eles vieram uniformizados com todos os apetrechos: bolsa, controle remoto, formulários originais. Não tinha como a gente desconfiar que eram bandidos e não funcionários (da empresa), realmente", conta a mulher, que não tem o nome identificado.

Na gravação, ela acrescenta que foi agredida, amordaçada e que teve as mãos amarradas. Além disso, os criminosos tinham informações pessoais do casal e do imóvel, segundo o falso relato. "Eles tinham todos os dados aqui de casa, como CPF do meu marido, (e) confirmaram tudo. Tomem muito cuidado. Soube que, aqui na rua, quatro casas foram invadidas e, inclusive, estão invadindo apartamentos também", completa.

Jônatas Silva, delegado-chefe da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), afirma que a gravação voltou a ser repassada com frequência recentemente. Em 2017, investigadores haviam verificado que o relato se tratava de fake news. "Criaram de novo essa especulação e colocaram que era no Lago Norte. À época, era em outro lugar do DF. Agora, lançaram a versão de 2021", comenta.

O delegado afirma que também recebeu a gravação no ano em que a mensagem começou a circular. "No grupo do meu condomínio, apareceu esse áudio. É falso, nem há ocorrência na delegacia. Até porque não costuma haver boletins desse tipo no Lago Norte. Depois, a mulher do áudio fala que estavam invadindo apartamentos, mas (esses imóveis) ficam no Centro de Atividades (do Lago Norte), perto da delegacia. Se fosse (verdade), teríamos descoberto", enfatiza Jônatas.