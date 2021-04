CB Correio Braziliense

Denúncia sobre plantação chegou a militares do grupo de inteligência da PMDF - (crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na tarde desta terça-feira (27/4), um homem denunciado por cultivar um pé de maconha na própria casa, na Quadra 13 do Setor Habitacional Arapoanga, em Planaltina (DF).

Militares do serviço de inteligência da corporação receberam uma denúncia com informações de que, em um lote no Arapoanga, havia uma plantação de maconha. Um dos exemplares da planta alcançava três metros de altura e, segundo as equipes policiais, estava visível por cima do muro da casa do suspeito.



A informação foi repassada para equipes do Grupo Tático Operacional (Gtop) 34, que estiveram no local indicado e localizaram a plantação. O dono do lote foi conduzido para a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).





