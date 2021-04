DF amanhece com possibilidade de chuva nesta quarta-feira (28/4)

LP Larissa Passos

Distrito Federal amanheceu com possibilidade de chuva nesta quarta-feira (28/4) - (crédito: RodrigoNunes)

O Distrito Federal amanheceu, nesta quarta-feira (28/4), com o céu encoberto por nuvens e com possibilidade de chuvas em áreas isoladas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que o tempo se mantenha instável ao longo do dia.

A menor temperatura registrada nesta manhã, de acordo com o Inmet, foi de 15ºC. A temperatura máxima deve alcançar os 29ºC no DF. A umidade relativa do ar chegou a 100% pela manhã e, no período da tarde, pode atingir 40%. "Hoje teremos entre o período da tarde pancadas de chuvas em áreas isoladas com muitas nuvens e vento fraco a moderado", destaca a meteorologista Andrea Ramos.

Segundo a especialista, as chuvas devem persistir até a próxima sexta-feira (30/4) em todas as regiões do Distrito Federal. "Estamos passando pela atuação de áreas de instabilidade que estão favorecendo o surgimento de chuvas", afirma.

Para o mês de abril é esperado que chova 133,4 milímetros em Brasília. Andrea Ramos ressalta que, entre as cinco estações do Inmet no DF, Brazlândia foi a cidade que mais choveu durante o mês de abril, superando a expectativa de precipitação com 136,6 milímetros. Já a menor ocorrência de chuva foi registrada no Gama (36,2 milímetros) e em Águas Emendadas (35,4 milímetros).