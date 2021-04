Agências do trabalhador oferecem 288 vagas nesta quarta (28/4)

CB Correio Braziliense

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 288 vagas abertas nesta quarta-feira (28/4). Das oportunidades oferecidas, 70 são para empregadas domésticas, cuja remuneração é de R$ 80 por dia. Além disso, as ofertas de emprego para pessoas com deficiência aumentaram. Foram acrescentadas quatro vagas, sendo uma de recepcionista e três de carregador de armazém. As 25 oportunidades para atendentes de lojas, divulgadas no início da semana, seguem em aberto.

Outro setor com o número de vagas expressivo é o automotivo, com 17 oportunidades: motorista de carreta (2); eletricista de instalações de veículos automotivos (1); instalador de película (2); lanterneiro de automóveis (1); mecânico de automóvel, motocicletas e motor a diesel (9) e mecânico eletricista de automóveis (2). Além disso, há duas vagas para motorista de caminhão e cinco para motorista de ônibus rodoviário.

O maior salário do dia é de R$ 3,1 mil, para analista em segurança da informação. O profissional deve ter ensino superior completo na área de tecnologia da informação, mas não precisa comprovar experiência. Ainda no segmento de informática, há seis vagas de nível médio, para técnico em suporte de TI com salários de R$ 1.350, mais benefícios.

Os interessados devem ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Trabalho reforça que há atendimento remoto para todos os cidadãos, em especial às pessoas do grupo de risco, não havendo a necessidade de atendimento presencial. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

Seleção de candidatos

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.