Garçom há 27 anos no restaurante Dom Francisco morre de covid-19

LP Larissa Passos

Olímpio Bernardo Lobo, 68 anos, era figura muito querida no restaurante - (crédito: Reprodução/Instagram )

Morreu de covid-19 o garçom do restaurante Dom Francisco Olímpio Bernardo Lobo, 68 anos. Por meio das redes sociais, o estabelecimento lamentou a morte do funcionário, que trabalhava há 27 anos no estabelecimento localizado no Setor de Clubes Sul.

Segundo o gerente do Dom Francisco, José Aparecido da Silva, 48 anos, Olímpio estava há quase um mês lutando contra o novo coronavírus e veio a óbito no dia 20 de abril. Nesta terça-feira (27/4), foi realizada a missa de sétimo dia.

“Aqui no trabalho, ele era muito querido por todos nós. Nós o chamamos de tiozão porque não tinha dia e nem hora pra ele ajudar a gente no que fosse preciso”, desabafou o gerente. José Aparecido conta que o funcionário deixará saudades. “Não só no restaurante, mas também na vida de muita gente que era próximo dele”.

O restaurante homenageou o funcionário nas redes sociais do estabelecimento: “A família Dom Francisco está de luto. Perdemos um membro muito querido de nossa equipe. O Olímpio, que era nosso garçom há quase três décadas, nos deixou há sete dias, depois de lutar por quase um mês contra a covid-19. Foram 27 anos de amizade, companheirismo e profissionalismo. Ele ajudou a construir a história do restaurante, dedicando sua atenção e o dom de cuidar de cada cliente. Olímpio deixa 8 filhos e 6 netos. Sentiremos muito a falta dele. Que descanse em paz. E de todos do Dom Francisco: muito obrigado”.