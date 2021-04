Polícia Militar prende homem com micropistola rosa no Gama

CB Correio Braziliense

Os policiais do grupo Tático Operacional Rodoviário (TOR) prenderam, nesta terça-feira (27/4), um homem, 68 anos, que transportava uma pistola calibre 380 no carro. Ele foi detido na DF 290, no Gama, por volta da meia-noite.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ele estava sozinho no veículo quando foi abordado pela corporação. Os policiais encontraram a arma de fogo dentro de uma bolsa no assoalho do veículo. A pistola estava carregada com cinco cartuchos de munição.

A micropistola pode, à primeira vista, parecer falsa devido ao tamanho e à cor rosa. Mas a PM alerta que a arma colorida não é brinquedo. O homem assumiu a propriedade do armamento, mas não possui autorização para portá-la. Ele foi preso, em flagrante e levado para a 20ª Delegacia de Polícia, no Gama.