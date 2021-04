Neoenergia convoca recadastramento de clientes do DF em home care

PM Pedro Marra

(crédito: Neoenergia Distribuição Brasília/Divulgação)

A Neoenergia Distribuição Brasília comunicou, nesta quarta-feira (28/4), um aviso sobre o recadastramento de pessoas dependentes de home care em todo o Distrito Federal. Diante da pandemia da covid-19, os clientes devem comprovar a necessidade à companhia para que tenham um tratamento diferenciado, vindo principalmente da equipe do Centro de Operações, que controla o fornecimento de energia da cidade.

Assim como em hospitais e unidades de saúde, os clientes que utilizam aparelhos médicos ligados à energia elétrica têm prioridade no atendimento das equipes de prontidão. Quando, por exemplo, ocorre a interrupção no fornecimento de energia, as residências que possuem clientes que dependem desses equipamentos têm o restabelecimento priorizado.

Além disso, se necessário realizar um desligamento programado para manutenção ou melhoria da rede, clientes nessa situação receberão um aviso personalizado por carta, e-mail ou por outro canal de comunicação da empresa, com antecedência mínima de cinco dias úteis, informando a data e hora de interrupção.

Mas, para ter direito a esse atendimento especializado, é importante que o cliente informe a condição especial e faça o cadastro da unidade consumidora em uma categoria especial.

Documentos necessários para o cadastro

- RG e CPF do titular da conta contrato;

- RG e CPF do beneficiário, quando for o caso;

- Atestado subscrito por profissional médico, constando obrigatoriamente: número do CID, número do CRM e prazo de utilização dos equipamentos.

- Termo de compromisso assinado pelo consumidor ou por seu representante [PDF].

*Observação: na inexistência do RG, o cliente poderá apresentar outro documento de identificação oficial com foto.

Quem tem direito ao cadastro?

Os clientes que utilizam ou dependem de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e que necessitam do fornecimento de energia elétrica para o seu pleno funcionamento.

Qual o prazo para efetivação do cadastro?

A partir da entrega feita pelo cliente de toda a documentação solicitada, a concessionária avalia o pedido e retorna com um posicionamento, em até 15 dias.



Para obter mais informações, a Neoenergia está disponível na central de atendimento do telefone 116, pelo número 0800 701 01 55 para clientes portadores de deficiência auditiva e de fala, e na Agência Virtual no seguinte endereço: www.agenciavirtual.ceb.com.br.