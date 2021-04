Foragido da Papuda há cinco anos é recapturado pela Polícia Penal

DD Darcianne Diogo

(crédito: Polícia Penal/Divulgação)

A Polícia Penal do Distrito Federal recapturou, nesta quarta-feira (28/4), um homem foragido do Complexo Penitenciário da Papuda desde 2016. Segundo as investigações, o preso foi contemplado com a ‘saidinha’ — benefício concedido pela Vara de Execuções Penais — em julho e não mais retornou ao sistema prisional na data prevista.

Os policiais identificaram que o interno utilizava mais de um nome falso para despistar a polícia, de modo a inviabilizar a recaptura. Ele foi preso por volta das 6h, em casa, em São Sebastião.

O preso tem passagens por furtos diversos, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e dano, receptação, além de duas ocorrências por furto de bicicleta. Após ser detido, ele foi encaminhado à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) e deve ser readequado na Papuda.