Polícia penal recaptura penúltimo envolvido na maior fuga da Papuda

DD Darcianne Diogo

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Policiais penais do Distrito Federal recapturaram, nesta sexta-feira (12/3), o 16° preso envolvido na maior fuga de prisão da década do Complexo Penitenciário da Papuda. Carlos Cauan da Silva Campos estava escondido em Unaí (MG) — distante cerca de 165km de Brasília.

A informação foi confirmada ao Correio pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF). Segundo a pasta, Carlos — foragido desde 14 de outubro do ano passado — estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência da Polícia Penal do DF. Após intenso trabalho das forças de segurança da capital, 16 deles foram recapturados. O último envolvido na fuga, Gabriel Nathan, segue foragido.

Gabriel Nathan da Rocha Bessio, vulgo "Frajola", responde por tráfico de drogas, corrupção de menores e posse de drogas (foto: Reprodução)

Neste domingo (14/3), a fuga completa cinco meses. À época, 17 detentos lotados no Centro de Detenção Provisória (CDP) escaparam da Papuda. Os internos cavaram, por quatro dias, um buraco no telhado com o auxílio de uma espécie de faca artesanal, produzida pelo próprio grupo.

Câmeras de segurança gravaram o momento em que os custodiados da Cela 4 da Ala C do Bloco 1 saíram por um buraco e desceram do prédio com o auxílio de uma corda formada por panos, conhecida no sistema prisional como “tereza”.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Gabriel Nathan pode acionar a polícia pelos números 197 (Polícia Civil), 190 (Polícia Militar) ou para o WhatsApp 61 994510650 (Polícia Penal).

O ‘líder’

O Correio revelou, em fevereiro deste ano, que a fuga foi comandada por Wanderson da Silva Santos, 22 anos. O criminoso de alta periculosidade e integrante de uma das maiores facções do país, o Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro, foi o responsável por planejar, coordenar e orientar a ação.

Passados mais de dois meses da fuga, Wanderson foi recapturado em Caldas Novas (GO) — distante 303km de Brasília — curtindo uma vida de luxo no município goiano. Em vídeo ao qual o Correio teve acesso, ele aparece andando de jet-ski. Em outras fotos, o jovem ostenta nos clubes aquáticos famosos do município goiano.