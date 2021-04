Kombi tomba na BR-020 e causa engarrafamento na altura de atacadão

LP Luana Patriolino

(crédito: Divulgação/CBMDF)

O tombamento de uma kombi deixou o trânsito lento na BR-020, na tarde desta quarta-feira (28/4). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) acidente aconteceu por volta das 17h, perto do atacadão Dia a Dia. Ninguém ficou ferido.

A lentidão do trânsito também causou outro acidente: um engavetamento entre três veículos que passavam pelo local. A batida dos carros não deixou vítima. Segundo o CBMDF, o engarrafamento foi de um pouco mais de 3km e boa parte do congestionamento foi causada por motoristas curiosos que passavam pelo local e reduziam a velocidade dos carros.

A empresária Mônica Rodrigues, 37 anos, saiu do trabalho na Asa Norte com destino a Sobradinho 2 e se deparou com a imensa fila de carros. Ela relata que ficou 2 horas fazendo o trajeto até em casa. “Geralmente, demoro apenas 30 minutos do trabalho até a minha casa. Hoje, por causa do acidente, cheguei em casa duas horas depois. Estava tudo parado”, conta.

A BR-020 é um trecho de 20km que liga Sobradinho e Planaltina ao Plano Piloto e recebe cerca de 80 mil carros diariamente, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Estão em andamento obras da terceira faixa para desafogar o trânsito na região.