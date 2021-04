Após trocar tiros com policiais militares, criminoso é morto em Samambaia

DD Darcianne Diogo

No carro, a polícia encontrou 3kg de maconha - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um tiroteio deixou um suspeito morto na madrugada desta quarta-feira (28/4), em Samambaia. A troca de tiros entre criminosos e policiais militares das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) começou após a corporação ter sido atacada.

Segundo a PMDF, durante patrulhamento nas Quadras 400 de Samambaia, os policiais ordenaram que o motorista de um veículo parasse. O condutor, no entanto, não teria obedecido e a equipe deu início à perseguição. No Morro do Sabão, os dois criminosos abandonaram o carro e saíram do automóvel. Armado, um dos homens atirou contra os militares, que reagiram.

O criminoso baleado chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro conseguiu fugir para um matagal. Dentro do carro, roubado no Novo Gama, em Goiás, a polícia encontrou 3kg de maconha prensada. A equipe também apreendeu um revólver calibre 38, com três munições deflagradas e duas intactas. O material apreendido foi entregue à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).