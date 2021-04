Sete bandidos morrem em confronto com a Polícia Militar em Luziânia (GO)

DD Darcianne Diogo

Sete criminosos foram mortos em confronto com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), na noite desta quarta-feira (28/4), em Luziânia (GO) — distante cerca de 53km de Brasília. A troca de tiros começou após os policiais militares serem informados de que um grupo estaria ostentando armas dentro de um carro. Um soldado levou um tiro na coxa. A suspeita é de que os envolvidos integravam a chamada ADE, facção goiana que significa “Amigos do Estado”.

Ao chegarem no local da ocorrência, em uma chácara próxima à GO-436, rodovia que começa na BR-040, os policiais foram recebidos a tiros pelo grupo. Momentos antes do confronto, os criminosos gravaram um vídeo, o qual o Correio teve acesso. Na filmagem, ao menos três homens aparecem segurando armas (veja o vídeo abaixo).

O policial baleado foi transferido ao Hospital Regional de Luziânia e não corre risco de morte. Já os sete criminosos não resistiram aos ferimentos e morreram. Até a última atualização dessa reportagem, sete armas e um carro modelo Sandero produto de roubo foram apreendidas.

