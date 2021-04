Polícia prende mulher que negociava apostas do jogo do bicho em Vicente Pires

CB Correio Braziliense

Acusada disse que havia herdado ponto de apostas do pai, que morreu há pouco mais de um ano - (crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais civis da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) prenderam em flagrante, nessa quarta-feira (28/4), uma mulher de 31 anos considerada responsável por um negócio de jogo do bicho na Rua 8 de Vicente Pires. Os investigadores receberam uma denúncia anônima e, antes da prisão, conseguiram registrar em vídeo o momento em que um jogador fazia uma aposta com a suspeita.

Após guardar o valor do jogo, policiais abordaram a suspeita, que confessou a prática. Ela relatou aos policiais que o ponto de apostas pertencia ao pai dela, que morreu há pouco mais de ano. A acusada assumiu a atividade seis meses atrás e ficava com 15% do valor da vendas de cartelas. Na hora da abordagem, os agentes encontraram R$ 667 com a mulher.

Os investigadores apreenderam a quantia em dinheiro, uma máquina de apostas e os bilhetes do jogos. Negociar apostas por meio do jogo do bicho é considerado contravenção penal e pode resultar em prisão de de quatro meses a um ano. A suspeita acabou liberada após assinar um termo de compromisso de comparecimento em juízo.