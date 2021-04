Pode chover em áreas isoladas no DF nesta quinta-feira (29/4)

LP Larissa Passos

DF terá possibilidade de chuva em áreas isoladas, nesta quinta-feira (29/4), prevê o Inmet - (crédito: Ed Alves/C.B/D.A Press)

A quinta-feira (29/4) começou com os termômetros marcando 17ºC, céu encoberto de nuvens e com a presença de chuvas mais fracas no Distrito Federal. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima deverá atingir 29ºC e há possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas durante a tarde.

A umidade relativa do ar deve oscilar entre 100% e 45% na capital federal. Segundo o meteorologista, Olívio Bahia, abril é o mês em que o período de chuva termina no DF. “A partir de maio é mais seco. Estamos finalizando o período chuvoso que começa em outubro e finaliza em abril”, ressalta.

O especialista explica que a estação do outono apresenta característica do inverno e do verão, por isso há momentos em que o brasiliense enfrenta aquele friozinho. “Um dia ou outro tem um tempo mais seco e frio. Ou então, há dias em que tem condição de chuva e o sol pode até aparecer”, afirma.

Olívio Bahia destaca, ainda, que as chuvas que estão ocorrendo no DF estão sendo mal distribuídas, ou seja, há áreas que estão abaixo ou acima da climatologia prevista. Das cinco estações do Inmet, Brazlândia foi a cidade que mais choveu durante o mês de abril, superando a expectativa de precipitação com 155,4 milímetros. Já a segunda maior registrada é em Brasília (115,8 milímetros), seguida de Águas Emendadas (66,4 milímetros) e Gama (35,6 milímetros).