Duas cidades ficam sem energia nesta quinta-feira (29/4)

JM Jéssica Moura

Clientes em home care devem se cadastrar para serem avisados dos cortes com antecedência - (crédito: Neoenergia Distribuição Brasília/Divulgação)

Moradores de duas regiões administrativas ficam sem energia nesta quinta-feira (29/4). A Neoenergia (antiga CEB) vai suspender o fornecimento de energia em Arniqueira e no Paranoá.

Em Arniqueira, até às 12h, os moradores da chácara 6, nos lotes 2, 4, 6, 6-B, 8, 9, 10, 11, 13 ficarão sem luz. Por lá, a distribuidora vai realizar serviços de manutenção preventiva na rede elétrica.

No Paranoá, a interrupção vai até às 13h e atinge os conjuntos F, G, H, I do Condomínio Itapoã. Nessa área, a Neoernegia também promove reparos para evitar problemas futuros.

Os consumidores podem entrar em contato com a empresa pelo antigo canal da Companhia Energética de Brasília (CEB), o telefone 116. Há ainda a opção do número 0800 061 0196 ou 0800 701 01 55 para o atendimento de pessoas com deficiência auditiva.

Recadastramento

Nessa quarta-feira (28/4), a Neonenergia publicou um comunicado para convocar os clientes que estão em home care a realizar o recadastramento junto à companhia. A medida serve para comprovar a necessidade desses pacientes ao atendimento prioritário das equipes de prontidão em casos de queda de energia.