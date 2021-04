CB Correio Braziliense

Reciclotech entrega computadores para conselheiros tutelares do DF - (crédito: Divulgação/Secti-DF)

O Reciclotech, programa de inclusão digital da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF), fará a entrega de computadores para conselheiros tutelares nesta quinta-feira (29/4). A distribuição ocorrerá na sede da ONG Programando o Futuro, no Setor de Indústrias do Gama.

O programa tem como objetivo potencializar a gestão inteligente de resíduos eletrônicos. O Reciclotech atua na conscientização do descarte correto desses materiais, no recondicionamento e doações de equipamentos. A ação também tem como foco a proteção do meio ambiente e a capacitação de jovens de 14 a 18 anos, de baixa renda, em cursos voltados à tecnologia.

“O Reciclotech nasce na vontade expressa no plano de trabalho da gestão de tornar Brasília uma cidade inteligente. Somos a única usina de reciclagem da América Latina e já foram instalados 43 PEVs (pontos de entrega voluntária), realizadas 22 caravanas e arrecadadas, aproximadamente, 50 toneladas de lixo eletrônico”, afirma o Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gilvan Máximo.

Coleta de lixo eletrônico

Segundo a Secti, o governo do DF trabalha para ampliar a inclusão digital e democratizar o acesso às tecnologias da informação para a população. Diante disso, a pasta vem realizando ações itinerantes de coleta de lixo eletrônico em todas as regiões administrativas do Distrito Federal, chamadas de “Reciclotech Drive Thru” e recolhe materiais sem uso.

Conforme a Secretaria, itens como computadores, monitores e aparelhos celulares e todo tipo de eletroeletrônico são reciclados e doados a escolas e bibliotecas para suprir o déficit de alunos que não têm como acessar os conteúdos de educação on-line que o GDF tem disponibilizado.

Interessados em doar, basta acessar o site e encontrar um ponto de descarte ou onde estarão as unidades móveis do Reciclotech.



Com informações da Secti-DF