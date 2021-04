IPVA: última parcela para pagamento do imposto vence nesta semana

AM Ana Maria da Silva

No DF, o IPVA pode ser dividido em até três parcelas - (crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

A terceira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) vence até a próxima sexta-feira (30/4), conforme o calendário divulgado pela Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec/DF). O pagamento do imposto é obrigatório e a alíquota apresenta variação conforme o modelo e o ano de fabricação do veículo e também o estado em que o contribuinte mora.

No DF, os motoristas puderam pagar o IPVA em até três parcelas, sendo que a terceira começou a vencer na última segunda-feira (26/4). Os dias de vencimento variaram de acordo com o algarismo final da placa do veículo. De acordo com a Seec, os boletos do imposto foram enviados pela secretaria para as residências dos contribuintes em janeiro.

Em 2021, do total de 1.330.048 veículos existentes no DF com ano de fabricação até 2006, foram enviados 1.267.044 carnês de IPVA, pois alguns veículos têm imunidade, isenção ou não recaem sobre eles a incidência de imposto. Veículos fabricados há mais de 15 anos - ano de fabricação anterior a 2006 - não recolhem o imposto.

A alíquota do IPVA é de 3% sobre o preço do automóvel, de acordo com a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) de 2020, para os veículos de quatro rodas. Já para motocicletas, ciclomotores, motonetas, quadriciclos e triciclos, o índice é de 2%. Além disso, as três parcelas são de valores iguais e sucessivas, não podendo cada uma ter valor inferior a R$ 50. Caso o valor do IPVA seja inferior a R$ 100, é cobrado em cota única.