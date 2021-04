Ufa! Vacinação de pessoas com 60 e 61 anos começa na sexta (30/4)

JC José Carlos Vieira

A vacinação das pessoas com 60 e 61 anos começa nesta sexta-feira (30/4), nos 52 postos do Distrito Federal. As 55 mil unidades do imunizante contra a covid-19 já estão na Central de Frios da Secretaria de Saúde e passam pelo processo de climatização.

Uma fonte ouvida pela reportagem esclareceu que a partir das 16h, as doses serão distribuídas para toda a rede. Assim, quando a população chegar para se vacinar amanhã de manhã, todo o sistema estará abastecido.

Das 55 mil doses recebidas, 5 mil serão estocadas como reserva técnica. A expectativa da chegada de uma remessa da vacina norte-americana Pfizer não se concretizou ainda. O Correio apurou que doses da Pfizer/BioNTech devem ser entregues pelo Ministério da Saúde na próxima segunda (3/5).

Onde me vacinar?

A vacina contra a covid é aplicada nas unidades básicas de saúde, em quadras poliesportivas e em drive-thrus. Em todo o DF há mais de 50 pontos (clique aqui e veja o local mais próximo de você), segundo a Secretaria de Saúde. O horário de imunização é das 9h às 17h e a pessoa não precisa agendar. O GDF pede calma à população, dizendo que haverá doses para todo.