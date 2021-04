Dia do Trabalhador: veja o que abre e o que fecha no feriado

LP Larissa Passos

Veja o que abre e o que fecha no feriado do Dia do Trabalhador no DF - (crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

Neste sábado (1º/4), o Distrito Federal comemora o Dia do Trabalhador, feriado nacional e, por isso, os brasilienses devem ficar atentos para quais serviços do governo do DF continuarão funcionando e as opções de lazer para a família aproveitar o dia.

O Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista) informou ao Correio que o comércio funcionará normalmente, obedecendo os horários fixados no decreto do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB).

Veja como funcionarão os outros setores do DF:

Transporte público

Metrô

O Metrô-DF funcionará das 7h às 19h. O número mínimo de trens estabelecido por liminar do Tribunal Superior do Trabalho (TST) é de cinco trens durante todo o dia.

Ônibus

As linhas de ônibus do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF seguirão a tabela horária de domingo. A programação de domingo é adotada nos feriados nacionais, quando a demanda por transporte público é bastante reduzida. Os horários e itinerários dos coletivos podem ser consultados no site dfnoponto.semob.df.gov.br

Saúde

A Secretaria de Saúde do DF informa que o atendimento nas emergências dos hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) funcionam 24h, enquanto as Unidades Básicas de Saúde e ambulatórios dos hospitais só voltam a funcionar na próxima segunda-feira (3/4)

Lojas de rua

As lojas vão abrir obedecendo aos horários fixados em recente decreto do GDF, que é das 11h às 20h.

Shoppings

Alameda Shopping

As lojas abrem das 13h às 21h. Já a praça de alimentação e demais operações de alimentação funcionam das 11h às 21h.

Park Shopping

As lojas e áreas de lazer abrem das 13h às 21h. A praça de alimentação e restaurantes funcionam das 11h às 21h. Os serviços de Delivery e Drive-Thru (Portaria D, entrada do Espaço Gourmet) continuarão funcionando normalmente, das 10h às 22h.

Taguatinga Shopping

As lojas abrem das 13h às 21h. Já a praça de alimentação funcionam das 11h às 21h.

Terraço Shopping

As lojas estarão abertas de 13h às 21h. E as áreas de alimentação e de lazer funcionarão das 11h às 21h.

JK Shopping

As lojas ficarão abertas das 13h às 21h. Já a praça de alimentação e lazer funcionam das 11h às 21h.

Conjunto Nacional

O horário de funcionamento das lojas e quiosques ficarão abertos das 13h às 21h e a praça de alimentação, aberta das 11h às 21h.

Casa Park

Abre ao público das 11h às 21h. Nesse dia, as operações de alimentação funcionam das 11h às 21h, já as lojas e o Espaço Itaú de Cinema funcionam das 13h às 21h. A programação das salas de cinema está disponível no site www.casapark.com.br/cinema/.

Trânsito

DER

Como este ano o feriado caiu no sábado, será como um dia normal sem atendimento ao público externo no Setor de Multas e Penalidades, e sem a execução das operações de reversão nas rodovias DF-003, DF-095 e BR-070. No entanto,, por ser feriado nacional, na DF-002 o Eixão do Lazer estará aberto, portanto o fluxo de veículos será interrompido de 6h às 18h.

Detran

O atendimento presencial nas unidades do Detran-DF é realizado de segunda a sexta-feira. No sábado, não haverá atendimento ao público nas unidades do Detran-DF. Os servidores que atuam na engenharia e fiscalização de trânsito trabalharão em regime de escala.

Em razão do feriado, haverá a rua do lazer no Paranoá e na W3 Sul. Além disso, os serviços on-line, disponíveis por meio do aplicativo e do Portal de Serviços do Detran-DF, funcionarão normalmente.

Justiça

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) atenderá apenas casos urgentes durante o plantão de sábado.

Zoológico de Brasília

O Zoológico funcionará normalmente durante o feriado do Dia do Trabalhador, das 9h às 17h.

Parques

Parque Nacional de Brasília

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) informa que o Parque Nacional de Brasília vai funcionar das 8h às 17h, com entrada até às 16 horas para a Ilha da Meditação e até às 15h30 para a trilha Cristal Água. As piscinas permanecerão fechadas.

Parque Recreativo do Gama

Aberto todos os dias das 6h às 18h.

Parque Distrital das Copaíbas

Aberto todos os dias das 8h às 18h.

Monumento Natural Dom Bosco

Aberto todos os dias das 6h às 20h.

Parque Ecológico do Paranoá

Aberto todos os dias das 6h às 18h.

Parque Ecológico Sucupira

Aberto todos os dias 6h às 20h.

Parque Ecológico do Lago Norte

Aberto todos os dias das 6h às 18h.

Parque Ecológico da Asa Sul

Aberto todos os dias das 6h às 20h.

Parque Ecológico Olhos d'água

Aberto todos os dias. Portão principal, das 5h30 às 20h, e portões laterais, das 6h às 18h.

Parque Ecológico Ezechias Heringer

Aberto todos os dias das 6h às 22h.

Parque Ecológico de Águas Claras

Aberto todos os dias das 5h às 22h.

Parque Ecológico do Riacho Fundo

Aberto todos os dias das 6h às 18h.

Parque Ecológico Areal

Aberto todos os dias das 6h às 18h.

Parque Ecológico Veredinha

Aberto todos os dias das 6h às 22h.

Parque Ecológico Cortado

Aberto todos os dias das 6h às 18h.

Parque Ecológico Três Meninas

Aberto todos os dias das 7h às 18h.

Parque Vivencial do Anfiteatro Natural do Lago Sul

Aberto todos os dias das 6h às 18h.

Parque Ecológico Península Sul

Aberto todos os dias das 6h às 22h.