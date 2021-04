LP Larissa Passos

A sexta-feira amanheceu com temperatura de 18ºC - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

No Distrito Federal, a sexta-feira (30/4) amanheceu com o céu nublado e com os termômetros marcando 18ºC. Durante a tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura poderá atingir até 28ºC com pancadas de chuvas em áreas isoladas. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 95% e 50%.

De acordo com o meteorologista Mamedes Luiz Melo, a tendência é que a chuva vá embora quando o mês de abril terminar. “A possibilidade de chuvas fica até sábado (1º/4), apesar de que vamos ter uma boa nebulosidade e o aparecimento de sol”, esclareceu.

Com a chegada de maio, o especialista destaca que a próxima semana terá dias ensolarados sem a possibilidade de precipitações no DF. “Na próxima semana, a tendência é ter bastante sol. Já na segunda quinzena de maio começa o período seco no DF”, acrescentou Mamedes.