Primeiro dia de vacinação de idosos com 60 e 61 anos tem alta adesão

LP Larissa Passos

Vacinação de idosos até 60 anos começa com filas nesta sexta-feira (30/4) - (crédito: Ed Alves /CB / DA Press)

No primeiro dia de campanha de imunização contra a covid-19 de idosos com 60 e 61 anos teve movimento intenso nesta sexta-feira (30/4). Isso porque, após o recebimento de 62.396 doses de vacinas, o governo do Distrito Federal (GDF) decidiu ampliar o público prioritário. A reportagem do Correio percorreu os pontos de vacinação por meio de drive-thru do Parque da Cidade e da Universidade Unieuro, em Águas Claras

Na quinta-feira (29/4), durante coletiva no Palácio do Buriti, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, informou que há doses para todos os idosos do DF com 60 e 61 anos e que não é necessário aguardar em longas filas pelo atendimento, pois a vacinação seguirá pelos próximos dias.

Por volta de 8h30, o drive-thru do Parque da Cidade tinha cerca de 200 carros esperando para receber o imunizante contra a covid-19. Do total de veículos no ponto de vacinação, o militar aposentado Bernardo Moutinho, 60 anos, era o primeiro da fila e ficou esperando por cinco horas. “Eu cheguei umas 4h30 da manhã. Eu estava contando os minutos para tomar a vacina”, afirmou.

Quando soube que chegara o momento de ser imunizado, Bernardo se sentiu aliviado. “Eu queria ser o primeiro da fila, porque estava com muita vontade de ser vacinado e ficar mais despreocupado”, contou. O aposentado perdeu três amigos próximos para o novo coronavírus. “Eu senti tristeza e desamparo de ter perdido essas pessoas”, desabafou. Apesar da perda, ele espera que o imunizante chegue para toda a população. “Alegre de ter chegado a minha vez e espero que essa vacina chegue a todos”.

Programe-se para vacinação

Unidades presenciais (40): das 8h às 17h

Unidades drive-thru (14): das 9h às 17h

Confira neste link a lista com todos os locais de atendimento

Aguarde para mais informações