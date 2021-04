Em uma semana, Polícia Civil prende 33 foragidos da Justiça no DF

DD Darcianne Diogo

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Em apenas uma semana, o Departamento de Atividades Especiais da Polícia Civil do Distrito Federal (Depate/PCDF) prendeu 33 pessoas consideradas foragidas da Justiça e procuradas pela polícia. As prisões ocorreram entre segunda (26/4) e esta sexta-feira (30/4).

A operação desencadeada pela Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI) é contínua e busca identificar e capturar suspeitos com mandados de prisão em aberto. Segundo a PCDF, em todo o mês de abril, 107 procurados foram detidos na capital, totalizando, até o momento, 469 presos capturados desde o começo do ano, o equivalente a cinco pessoas por dia.

De acordo com a corporação, as operações são planejadas para cada região administrativa, conforme análises criminais produzidas pela própria DCPI, e visam reduzir o índice de criminalidade no DF. A PCDF reforça, ainda, a importância da população no trabalho da polícia. Qualquer denúncia sobre o paradeiro de criminosos podem ser feitas pelo número 197; e-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br; o WhatsApp (61) 98626-1197; ou pelo telefone da DCPI (3207-4914).