AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Com mais 23.601 unidades de imunizantes contra a covid-19 aplicados nesta sexta-feira (30/4), o Distrito Federal atingiu a marca de 448.434 pessoas que tomaram, ao menos, a primeira dose (D1) contra a doença. Na mesma data, 4.247 brasilienses receberam o reforço. Com isso, a quantidade de indivíduos que completaram o ciclo vacinal subiu para 250.593.

No DF, 14,69% da população está imunizada com a D1 e 8,21%, com as duas doses de vacinas contra a covid-19. Com as unidades recebidas nesta quinta-feira (29/4), a capital federal conta, ao todo, com 825.560 doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

Com a atualização dos números da vacinação, o Distrito Federal subiu para a nona colocação no ranking nacional de quem mais aplicou a D1, proporcionalmente ao número de habitantes. A lista é liderada pelo Rio Grande do Sul (19,82%), seguido de Mato Grosso do Sul (17,69%) e do Espírito Santo (16,8%).

Em relação à aplicação da segunda dose, o DF aparece em quarto lugar. O estado cuja maior parcela da população recebeu as duas doses é São Paulo, com 9,31%. Em seguida, estão Paraná (8,65%) e Rio Grande do Sul (8,29%). Os números são do portal Coronavírus Brasil.

Campanha

Neste fim de semana, em que será comemorado o Dia do Trabalhador (1º/5), 25 pontos de vacinação contra a covid-19 funcionarão em todo o Distrito Federal, das 9h às 17h. Durante o feriado, no sábado (1º/5), serão 19 locais, entre postos para pedestres, pontos drive-thru e locais com as duas modalidades. No domingo (2/5), haverá seis endereços onde haverá aplicação dos imunizantes, mas apenas para veículos.

Pontos de vacinação contra a covid-19 no sábado (1º/5)



Atendimento drive-thru:

Parque da Cidade (Estacionamentos 12 e 13)

Estádio Mané Garrincha

Torre de TV

Iguatemi Shopping

Uniplan - Águas Claras

Unieuro - Águas Claras

Sesc Ceilândia

UBS 5 de Ceilândia

Taguaparque

Atendimento a pedestres:

UBS nº 3 do Guará

UBS nº 3 de Ceilândia

UBS nº 7 de Samambaia

UBS nº 1 do Núcleo Bandeirante

Atendimento misto

UBS nº 5 de Planaltina (Arapoanga)

Sesi Gama

UBS nº 1 de Sobradinho



Pontos de vacinação contra a covid-19 no domingo (2/5)