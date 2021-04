Covid-19: ponto de vacinação vai funcionar à noite no DF

JM Jéssica Moura

O ponto noturno de vacinação vai funcionar no Setor Militar Urbano - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

A secretaria de Saúde vai inaugurar um ponto de vacinação noturno. A partir da próxima segunda-feira (3/5), as pessoas que estiverem incluídas no grupo prioritário de imunização contra a covid-19 podem procurar atendimento na Praça dos Cristais, no Setor Militar Urbano (SMU), entre 18h e 23h.

A medida é uma parceria da pasta com as Forças Armadas: o Exército vai coordenar a vacinação no espaço, destinado às aplicações em drive-thru. Por lá, será possível receber tanto a primeira, quanto a segunda dose.

A aplicação será feita pelos militares do Comando Conjunto Planalto que atuam na área da saúde e passaram por um treinamento específico para participar da ação.

Com a chegada de uma nova remessa de 62,3 mil imunizantes entregues pelo Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (30/4), a secretaria de Saúde deu início à vacinação dos idosos entre 60 e 61 anos. No primeiro dia de aplicação, o público compareceu em peso e as filas se formaram logo cedo pela manhã.