Maio Amarelo de 2021 terá oito ações do DER no DF

PM Pedro Marra

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A partir da próxima segunda-feira (3/5), a equipe da Diretoria de Educação de Trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) promoverá diversas ações no Maio Amarelo 2021. A iniciativa tem objetivo de chamar a atenção para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Na edição deste ano, o tema é Respeito e Responsabilidade. Pratique no Trânsito.

O órgão tem a expectativa de realizar oito campanhas educativas presenciais com a distribuição de kits nas principais rodovias do DF, como na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA) e na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB).

As campanhas de trânsito também vão acontecer na Fábrica de Cimentos Ciplan, no Polo de Plantas do Paranoá, na Rodoviária do Plano Piloto e na Secretaria de Saúde do DF. A equipe promoverá ainda blitz em comemoração ao Dia das Mães, o curso de Mecânica para Mulheres e o Dia do Agente Mirim de Trânsito, voltado especialmente para as crianças.

Para a diretora de Educação de Trânsito do DER-DF, Jucianne Nogueira, a sociedade deve conhecer e participar do movimento Maio Amarelo. “A obtenção de um trânsito mais seguro e educado é responsabilidade de todos. Pequenas atitudes preservam vidas no trânsito”, destacou.

Monumentos iluminados

Por iniciativa do DER-DF, desde a edição de 2015 do Maio Amarelo os principais monumentos de Brasília são iluminados em referência à campanha. A partir de amanhã (1º/5), o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), os palácios do Buriti, do Itamaraty e do Planalto, além do Museu Nacional, a Catedral, o Monumento JK e a Ponte JK estarão em tom amarelado e permanecerão assim até o fim do mês.

Parcerias com estabelecimentos

Este ano, o DER/DF firmou parceria com diversos estabelecimentos para a divulgação da campanha de forma mais abrangente, com a expectativa de que milhares de pessoas tenham suas atenções voltadas para a causa do trânsito.

Shoppings



Diversos shoppings da cidade terão fachadas iluminadas e terão, por todo o espaço, divulgação do movimento através de mídias que serão reproduzidas nos canais e totens de LED.

Concessionárias e autoescolas



Centenas de kits educativos serão distribuídos para aqueles que forem adquirir um novo veículo nas concessionárias parceiras. Nas autoescolas, os alunos assistirão vídeos do Maio Amarelo e receberão materiais educativos alusivos ao tema.

Atacadistas



Nos hipermercados parceiros, os clientes terão acesso às informações do movimento através de placas de PVC instalados nos carrinhos de compras, de divulgação nas unidades participantes, nas redes sociais e no site dos estabelecimentos.

Padarias



Quem for comprar o pãozinho de cada dia, encontrará em alguns produtos adesivos alusivos ao tema e divulgação nas unidades, redes sociais, site das padarias.

Transporte Coletivo



A Secretaria de Mobilidade e Transporte do DF instalará adesivos na traseira dos coletivos, os busdoors, e as televisões dos ônibus exibirão vídeos educativos. Já na Rodoviária do Plano Piloto, por onde passam aproximadamente 700 mil pessoas por dia, serão divulgados informativos nos totens de LED.

Painéis pelas rodovias



Serão instalados 10 painéis front lights (com luz de fundo) e front leds (luz frontal) nas principais rodovias do DF.

Doação de sangue



Como tradição, em 28 de maio, servidores do DER-DF vão doar sangue no Hemocentro de Brasília.

Confira, aqui, o Calendário de Ações com a programação completa.