Obras de duplicação da DF-140 começam nesta quinta-feira (29/4)

A estrada dá acesso à DF-001 e segue até a divisa com Goiás. - (crédito: RENATO ALVES/Agência Brasília )

As obras de duplicação da DF-140 começaram na manhã desta quinta-feira (29) no Distrito Federal. A ordem de serviço foi assinada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) durante a cerimônia de inauguração. As obras dos 14,8 km de pista vão afetar a mobilidade de mais de 20 mil motoristas e, segundo o GDF, gerar 180 oportunidades de emprego. O investimento foi de R$ 20,4 milhões aos cofres públicos.

Localizada nas proximidades de São Sebastião e do Jardim Botânico, a estrada dá acesso à DF-001 e segue até a divisa com Goiás. “Além de beneficiar as pessoas que moram na região, a duplicação da DF-140 tem caráter de desenvolvimento. Aqui é uma área de expansão imobiliária com qualidade onde as pessoas conseguem construir unidades unifamiliares, suas residências. Estamos fazendo um grande processo de regularização desses condomínios e áreas. Todos que residem aqui serão beneficiados”, ressaltou o governador durante a cerimônia de inauguração das obras.

"Essa obra além de trazer dignidade vai trazer muito desenvolvimento para a região. Sabemos que teremos muito transtornos porque obra não é algo fácil, mas as empresas contratadas vão nos ajudar a fazer isso com a maior rapidez possível", completou Ibaneis. O chefe do Executivo local ainda afirmou que há recursos para investir em melhorias na cidade. "Vamos avançar cada vez mais", disse.

Participaram do evento os secretários José Humberto Pires (Governo), Luciano Carvalho (Obras), Júlio Danilo Ferreira (Segurança Pública) e Severino Cajazeiras (Atendimento à Comunidade). Também estiveram presentes à solenidade os administradores regionais Alan Valim (São Sebastião) e Antônio de Pádua (Jardim Botânico), além dos deputados distritais Jorge Vianna e Jaqueline Silva e o presidente do Grupo de Líderes Empresariais (Lide-DF), Paulo Octávio.

Os serviços a serem executados no local incluem terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, sob os cuidados do DER.