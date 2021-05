Vídeo: muro desaba em canteiro de obras na Asa Norte e assusta moradores

CB Correio Braziliense

Apesar do susto, ninguém se feriu - (crédito: reprodução CBMDF )

Um muro de arrimo, responsável por estabilizar encostas junto a edificações em área urbana, desabou em um canteiro de obras na Asa Norte. O incidente ocorreu na SQN 215 e assustou os moradores da região que sentiram um tremor na manhã deste domingo (2/5). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h38.

Ao chegar no local, a equipe de socorro encontrou uma grande quantidade de terra deslocada devido ao rompimento do muro de arrimo nas proximidades do Bloco E. De acordo com os bombeiros, ninguém ficou ferido. No momento do acidente não havia trabalhadores na obra.

O local foi isolado e a Defesa Civil foi acionada para avaliação. A Companhia Energética de Brasília (CEB) e a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) também foram chamadas.

Alguns moradores relataram a equipe dos bombeiros que sentiram tremores nos apartamentos próximos ao local onde ocorreu o desabamento. Parte do comercio local foi afetado com a falta de energia.