Covid-19: Ocupação de leitos de UTI pediátricos é de 100% nesta segunda (3/5)

Ao contrário do que vinha sendo registrado na última semana, na manhã desta segunda-feira (3/5), foram os leitos pediátricos que atingiram níveis críticos de ocupação. Todas as vagas deste tipo em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para atendimento de casos mais graves de covid-19 entre crianças estão ocupadas.

Para os adultos, principal público acometido pela infecção, restam 28 vagas na rede pública. Com isso, a taxa de lotação registrada pelo painel InfoSaúde era de 93,69% até as 6h25. Entre os leitos neonatais, a situação é um pouco melhor: 12,5% estão ocupados, e há sete leitos livres.

Com isso, a taxa de ocupação total, considerando todos os tipos de leito, é de 92,39%. Os hospitais públicos mobilizaram 482 leitos de UTI para tratar os pacientes mais graves com o coronavírus; desses, 11 estão bloqueados, e outros 11 aguardam liberação.

Lista de espera

A fila de espera por uma dessas vagas, apesar de ainda ter nomes, encolheu: 23 pacientes com suspeita ou diagnóstico de covid-19 aguardam pela transferência para UTI. No Distrito Federal, o ritmo de avanço da pandemia também tem desacelerado: a quantidade de novos casos está em queda, assim como as mortes. A capital federal acumula 380.639 pela doença e 7.855 óbitos.

Hospitais privados

Na rede privada, as taxas de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com covid-19 também é elevada: 93,59% dos leitos para adultos estão cheios, assim como 50% dos pediátricos. Ao todo, restam 23 vagas para tratar esses pacientes, dos 390 que foram mobilizados nos hospitais privados.