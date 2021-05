Detran-DF promove live para falar sobre a campanha Maio Amarelo

CB Correio Braziliense

A campanha terá espetáculos para crianças encenados nas escolas -

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) promove, nesta segunda-feira (3/5), uma live de lançamento da campanha Maio Amarelo de 2021. O encontro ocorrerá às 15h, no canal da autarquia no YouTube, com a presença da jornalista do Correio Adriana Bernardes, do diretor de relações institucionais do Observatório Nacional de Segurança Viária, Francisco Garonce, e do diretor-geral do Detran, Zélio Maia.

Durante o debate serão abordados o histórico do Maio Amarelo, as principais atividades realizadas e a importância e relevância social do movimento na preservação de vidas no trânsito. "Estamos na 8ª edição da campanha e, apesar das restrições impostas pelo momento de pandemia que vivemos, precisamos encontrar mecanismos para manter o movimento Maio Amarelo vivo”, explica o diretor-geral do Detran, Zélio Maia. O tema deste ano é “Respeito e Responsabilidade: pratique no trânsito”.

Em 2020, devido à pandemia de covid-19, a campanha foi realizada prioritariamente de forma digital em todo o país, evitando as atividades presenciais. Este ano, com a volta às aulas na rede particular de ensino, o Detran-DF vai levar espetáculos teatrais, repentistas e contação de histórias para algumas escolas particulares.

As peças teatrais serão encenadas para crianças de 6 a 10 anos, com foco nas orientações sobre a circulação em via pública, comportamento adequado no interior de veículos e circulação de bicicletas. Já as crianças com idade entre 4 e 5 anos vão ouvir histórias que abordam as orientações sobre a circulação em via pública e o comportamento adequado no interior de veículos.

A campanha também contará com apresentações de repentistas na Estação do Metrô da 112 Sul, nesta terça-feira (4/5), das 10h às 12h, que terá foco na responsabilidade do condutor em relação à segurança dos demais usuários da via pública. Na quinta-feira (6/5), o órgão fará uma blitz educativa com abordagem de condutores, próximo à Funarte, das 10h às 12h.

Fiscalização

De acordo com a autarquia, as iniciativas como o Maio Amarelo têm sido importantes na redução de mortes no trânsito no Distrito Federal. Além de campanhas educativas, o Detran ressalta que tem investido em ações de engenharia de trânsito e na intensificação da fiscalização com o intuito de reduzir o desrespeito às regras de segurança viária. Os delitos mais comuns que são observados são: o uso do celular ao volante, a condução de veículos sob influência de álcool, a falta do cinto de segurança pelo motorista e passageiros, o desrespeito ao pedestre na faixa e a direção de veículos por pessoa não habilitada ou com o direito de dirigir suspenso.

No mês de maio, o Detran programou mais de 120 operações do tipo blitz e patrulhamento com abordagens em diversas cidades do DF.