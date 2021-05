Mínima no DF chega a 9ºC nesta terça; mas sol predomina no decorrer do dia

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Está frio por aí? Pois é, a madrugada e o início da manhã desta terça-feira (4/5) registraram temperaturas bastante baixas em todo o Distrito Federal e chegou a 9ºC. Mas, quem precisa sair de casa, deve se preparar para a mudança do clima no decorrer do dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), à tarde será de muito calor e a máxima pode atingir os 29ºC.

No início da manhã, o céu fica claro e parcialmente nublado. À tarde, o sol predomina e as nuvens começam a desaparecer. Não há previsão de chuva para esta terça-feira (4/5) e, ao que tudo indica, não há possibilidade de precipitações no decorrer da semana.

A umidade relativa do ar varia entre 95% e 25%. Embora a taxa mais baixa indique sinal de alerta, o meteorologista Mamedes Luiz Melo explica que, com se trata de um índice em local pontual, o Inmet ainda não emitirá nenhum aviso. "Esse índice de umidade em 25% é, a princípio, em Brazlândia. Mas vamos ficar de olho nas demais localidades", disse.

Calor

Os brasilienses que amam o frio e estão aproveitando esses dias de baixas temperaturas, não podem se empolgar tanto. Mamedes informou que a tendência, no decorrer da semana, é que os índices se elevem. "O frio ainda não chegou para ficar. As temperaturas vão aumentando aos poucos e vão ficar bastante elevadas nos próximos dias", afirmou o meteorologista.